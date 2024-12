Caçulas de Claudia Raia e Edson Celulari se encontram pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 18:07 Para compartilhar:

Tudo em família! Os filhos de Claudia Raia, 57 anos, e Edson Celulari, 66, estiveram todos reunidos pela primeira vez e os caçulas de cada um, enfim, se conheceram. Os dois atores já foram casados e tiveram Enzo Celulari, 27, e Sophia, 21.

Claudia também é mãe de Luca, de 1 aninho, e Edson, pai de Chiara, de 2. O registro do encontro foi publicado pelo primogênito do ex-casal, nesta segunda-feira, 2, no Instagram.

“Registro íntimo e cheio de amor de um dos dias mais emocionantes das nossas vidas – o primeiro encontro dos 4 irmãos. Amo vocês infinito”, escreveu Enzo ao postar um vídeo dos irmãos no Instagram.

Nas imagens, o empresário e influenciador aparece ao lado da irmã e dos pequenos, todos sentados no chão de uma sala de estar.

Claudia Raia e Edson Celulari foram casados de 1993 até 2010.

Chiara é fruto da união do ator com Karin Roepke, 42, com quem está junto desde 2011 e se casou em 2017.

O pequeno Luca é o filho de Claudia com o também ator Jarbas Homem de Mello, 55, com quem se relaciona há 11 anos.

