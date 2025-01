Caçula de Neymar Jr., Helena ganha festa de mesversário

Filha mais nova de Neymar JR., a pequena Helena celebrou em grande estilo seus seis meses de vida, nesta sexta-feira, 3. A menina ganhou uma festinha de mesversário, em casa, organizada pela mãe, a modelo Amanda Kimberlly, que compartilhou cliques para lá de fofos nas redes sociais.

A decoração teve mesa com bolo e docinhos em tom amarelo, com flores combinando, e a menina vestida na cor do tema da festa.

Em uma série de cliques publicados nos Stories do Instagram, a bebê Helena aparece sorridente ao lado da mesa decorada, e lacinho no cabelo.

Helena é fruto de um breve affair de Neymar e Amanda durante o período em que ele ficou separado de Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de um ano e três meses, e que está à espera de mais uma filha do jogador.

Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, 13 anos, do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Biancardi está com cerca de 4 meses de gestação. Atualmente, ela vive na Arábia Saudita com o namorado, já que ele joga em um time local. Segundo amigos próximos, a filha que a influenciadora está esperando vai se chamar Mel, mas o casal ainda não confirmou a informação.