Caçula de Leonardo, João Guilherme explica ausência na festa de aniversário do pai

Da Redação 25/07/2024 - 22:00

O ator João Guilherme, 22 anos, se pronunciou sobre sua ausência na festa de comemoração pelo aniversário do pai, Leonardo, que aconteceu na última quarta-feira, 25, um dia antes do sertanejo completar 61 anos.

O cantor comemorou mais um ano de vida ao lado da família em um festão com tema “Arraiá do Leo”. A fotografia de família contou com quatro dos seis filhos de Leonardo. Além do caçula João Guilherme, Jéssica Beatriz Costa também não pôde estar presente.

“Ele não pôde comparecer por conta de agenda de trabalhos e compromissos. Ele está atualmente em pré-lançamento de uma série para Netflix, fazendo um filme para cinema (que é protagonista e produtor executivo), outro filme para streaming e mais uma série”, explicou a equipe do ator, em resposta ao site da revista Quem.

A outra filha do sertanejo, Jéssica, publicou registros de viagem em suas redes sociais, o que justifica não ter participado da festa.

Os cliques do “arraiá” foram compartilhados por Poliana Rocha, esposa de Leonardo, no Instagram, onde se pode conferir a família vestida a caráter, com roupa caipira.

Em um dos registros, Leonardo aparece cercado por quatro de seus seis filhos: Monyque Isabella, Zé Felipe, Matheus Vargas e Pedro Leonardo.

