Caçula da seleção, Reinier exalta oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos

Apesar da pouca idade, Reinier já está habituado a vestir a camisa da seleção brasileira. Com passagens pelas seleções de base desde a categoria sub-15, o atacante coleciona momentos representando o Brasil. Mas nenhum deles se equipara à experiência que está prestes a vivenciar. Às vésperas do Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, ele admite que defender o ouro olímpico é um sonho pessoal.

“A Olimpíada é importante para todos os jogadores. Fico muito feliz com essa oportunidade de disputar a Olimpíada. É o sonho de todo jogador participar, poder disputar esse ouro olímpico. Para a nossa carreira é muito importante. Essa experiência com grandes jogadores de todo o mundo e do Brasil. Isso é fruto de muito trabalho. Todos os jogadores que estão aqui vieram merecidamente. Agora é trabalhar nesses 15 dias para chegar bem na Olimpíada e dar nosso melhor”, declarou o ex-jogador do Flamengo.

Caçula da seleção olímpica, com apenas 19 anos, Reinier tem margem, inclusive, para representar o Brasil no próximo ciclo com idade olímpica. Ansioso com o que está por vir em sua carreira, o atacante brasileiro pretende absorver o máximo de experiência nos Jogos de Tóquio-2020 para, eventualmente, compartilhá-la no futuro com seus companheiros de seleção.

“Estou desde os 14 anos aqui na seleção. Fico muito feliz com todas as oportunidades. Quando chego aqui, me sinto em casa. Essa Olimpíada vai ser muito boa para mim porque já vou ter experiência e posso estar em outra Olimpíada com idade olímpica. Se eu for para outra (Olimpíada), vou poder ajudar os outros que estarão comigo. Passando um pouco da minha experiência, mais para frente”, projetou Reinier.

Aos poucos o grupo convocado pelo técnico André Jardine para os Jogos Olímpicos vai ganhando forma dentro da preparação em São Paulo. No momento, a concentração conta com nove atletas. A chegada dos jogadores que jogam em clubes brasileiros está prevista para esta quinta-feira, após a realização da 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A viagem para o Japão será nesta sexta-feira. Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Richarlison e Douglas Luiz se apresentarão já na concentração em solo japonês a partir do próximo dia 11.

