Caco Alzugaray: “Hoje premiamos a resistência pela liberdade e eterna luta para que esse País possa ser mais justo e gostoso de se viver”

As revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro entregaram na noite desta segunda-feira, no Tom Brasil, em São Paulo, o prêmio Brasileiros do Ano e Empreendedores do Ano. O presidente-executivo da Editora 3, Caco Alzugaray, afirmou que apesar dos erros do atual governo, a sua equipe econômica tem conseguido acertar mais do errar nesta área.

“A cúpula central do Brasil atual é composta por um pai e três filhos que se revelaram ainda maior do que a que recaiu sobre aqueles que não eram amigos da corte de 2003 a 2016. Vivemos um momento de retaliações assim como eles disseram abertamente, e a mim, sob meus olhos, que serão alvos todos aqueles que não se converterem a atual gestão. Todos os que não rezam a sua missa são alvos a serem abatidos. Este é o País que vivemos hoje. Por outro lado, sob a nossa ótica da Editora Três, sobretudo através da nossa equipe especializada da ISTOÉ Dinheiro, até agora os acertos da área econômica são maiores que os erros. Hoje premiamos a resistência pela liberdade e eterna luta para que esse País possa ser mais justo e gostoso de se viver. Todo o povo brasileiro merece e muito”, disse Caco.

Caco também aproveitou a oportunidade para agradecer a cada um dos homenageados da noite que fazem parte da luta diária por um País melhor.