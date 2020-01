Cachorro sobrevive 16 dias sem comida nos Alpes italianos

ROMA, 30 JAN (ANSA) – Malice, uma cadela da raça pastor belga de sete anos de idade, conseguiu sobreviver 16 dias nas geleiras do Matterhon (Cervino, em italiano), nos Alpes italianos, sem comida e com temperaturas abaixo dos 25 graus negativos.

A cadela auxilia as equipes de resgate a encontrar pessoas desaparecidas em avalanches nos Alpes, mas acabou se perdendo.

No entanto, apesar das extremas condições, ela sobreviveu e voltou para seu dono com vida.

“Levamos duas semanas para recuperar ela.[Estava] Pele e osso, além de ter perdido todo o tônus muscular, mas ela está de volta”, disse Lucio Trucco, dono da Malice e técnico de resgate em montanhas do Vale de Aosta, em entrevista à ANSA.

Trucco ainda confirmou que ela nunca havia sumido antes e apostou que a cadela tenha seguido um “odor particular” para ter se afastado da sua casa. O dono da Malice ainda disse que procurou pelo pastor belga por 10 dias e chegou a usar até um helicóptero e um drone durante as buscas, mas não teve nenhum sinal dela.

No entanto, quando pensava que já teria perdido para sempre a sua companheira, Malice conseguiu encontrar o caminho de volta para casa e reencontrou Trucco.

“Ela fez muita festa, mas ela estava sem energia. Agora temos que alimentá-la um pouco de cada vez, para evitar o risco de uma reviravolta no estômago. Ela deveria estar a uma altitude entre 3,5 e 3,8 mil metros. [Malice] Chegou apenas com alguns cortes no focinho e nas patas, mas nada sério”, finalizou Trucco.(ANSA)