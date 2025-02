Cachorro fica ao lado do dono morto após afogamento em SC

Um cachorro vira-lata permaneceu ao lado de seu dono mesmo após ele ter sido vítima de um afogamento. O caso aconteceu nesta semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

A vítima era um morador de rua de 39 anos, natural de Pato Branco (PR). Ele não resistiu e morreu ainda no local.

Nas imagens viralizadas nas redes sociais, é possível ver o cão deitado ao lado do corpo de seu tutor na faixa de areia. De acordo com as autoridades, o animal permaneceu no local até o fim do atendimento das equipes de resgate.

A Polícia Militar informou que o cachorro foi encaminhado para uma ONG especializada em adoção. Já há campanhas intensificadas para sua adoção e, segundo relatos nas redes sociais, alguns interessados já entraram em contato.

Sobre a morte do morador de rua, a PM de Santa Catarina não divulgou detalhes sobre as investigações.