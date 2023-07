Cachorro dos EUA encontra foragido da polícia no quintal da sua casa e recebe R$ 9 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 13:47 Compartilhe

Um cachorro da Pensilvânia, Estados Unidos, encontrou um presidiário foragido no quintal da sua casa na terça-feira, 18. O labrador Tucker ganhou uma recompensa de US$ 2 mil, o equivalente a R$ 9,6 mil pela ajuda.

O cãozinho de 6 anos se deparou com Michael Charles Burham, que havia fugido da prisão usando lençóis no dia 7 de julho. Em entrevista ao site ABC News, os tutores do pet, Ron e Cindy Ecklund, revelaram que foram surpreendidos com latidos de Tucker.

Assim que se depararam com Burham, os dois ligaram para a polícia. “Se você quer falar sobre como estávamos com medo, as pessoas que ligaram para o 911 no telefone devem ter pensado que eu estava louca porque fui bastante inflexível e disse: ‘Por favor, chegue aqui. Ele está no meu quintal”, disse Cindy.

Logo após o chamado, a polícia encontrou o criminoso em uma estrada próxima e o prendeu. Além da recompensa em dinheiro, Tucker recebeu uma nova coleira, um balde contendo 48 bolas de tênis e vários brinquedos novos.

