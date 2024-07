MC Daniel rebate comentários maldosos após contar que seu cachorro morreu afogado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 8:18 Para compartilhar:

MC Daniel usou o seu perfil no Instagram, na quinta-feira, 18, para comunicar a morte de um de seus cachorros de estimação, o Cléber, que foi adotado há 1 mês e se afogou na piscina da mansão do cantor. O artista fez um post emocionado no feed e rebateu as críticas que recebeu dos internautas que o acusaram de não ter socorrido o animal.

“Uma dor inexplicável, que só quem ama muito cachorro e os têm como filhos sabem como é. Eu sempre amei mais cachorro do que gente. Te amo, meu filho”, iniciou. “E fazia exatamente um mês que estava comigo, eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim, que era perfeita em todos os momentos como você foi”, completou.

O músico disse que o acidente aconteceu há dois dias e quis falar abertamente sobre o caso para que ele sirva de alerta: “[…] Ele aprendeu abrir a porta com o focinho e caiu na piscina tentando beber água. Ele era muito pequenininho e imitava tudo que meu outro cachorro fazia, por isso agiu assim. A água da piscina não estava 100% cheia, ele caiu e se afogou.”

“Estou postando isso aqui com intuito de alertar vocês sobre como é perigoso animais e crianças perto da piscina, e para que vocês não sintam a dor que estou sentindo, de perder alguém especial, e de coração puro, que te ama incondicionalmente, sem saber se você é bonito ou feio se você é famoso ou anônimo”, lamentou.

Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Pouco tempo depois de fazer a postagem, MC Daniel rebateu os comentários que recebeu depois de compartilhar a notícia:

“Quem tá comentando que era para ter feito isso, ter feito aquilo… Poxa, vocês acham mesmo que queria que acontecesse isso pro cachorro? Não fica comentando assim. Para, velho. Internet é f*da. Entrem nos comentários da publicação e tenham certeza que o mundo está cada vez pior e perdido. As pessoas perderam a noção”, desabafou.