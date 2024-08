Cachorro causa incêndio em casa após roer bateria de celular

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 3:10 Para compartilhar:

Um vídeo selvagem capturou o momento em que um canino indisciplinado, sem querer, cravou os dentes em uma bateria de íons de lítio, causando um incêndio que rapidamente atingiu uma casa em Oklahoma, nos Estados Unidos.

O filhote branco pode ser visto roendo a bateria recarregável do celular enquanto um segundo cachorro marrom e um gato preto involuntariamente sentam-se por perto, mostra um vídeo da câmera do animal de estimação compartilhado pelo Corpo de Bombeiros de Tulsa na semana passada.

De repente, a bateria solta pequenas faíscas roxas, fazendo com que o trio de animais corra em direção à segurança.

Levou alguns segundos para que a bateria de íons de lítio danificada explodisse em um incêndio que foi alimentado ainda mais pela cama do cachorro onde ela estava.

Os dois cães olharam — e até latiram — para o crescente inferno antes de perderem a esperança de que seus rosnados pudessem impedir o intruso de tomar conta da casa.

😱🐶 Cachorro causa um incêndio ao mastigar uma bateria O Corpo de Bombeiros de Tulsa (EUA) divulgou recentemente um vídeo de uma câmera de vigilância dentro de uma casa que pegou fogo em maio, após um cão mastigar uma bateria de íons de lítio. Os animais escaparam ilesos. pic.twitter.com/B9b1ehhndp — RT Brasil (@rtnoticias_br) August 7, 2024

Felizmente, os três animais escaparam por uma porta para cães e sua família humana os seguiu rapidamente.

O Corpo de Bombeiros de Tulsa extinguiu as chamas, mas não antes que a casa sofresse danos significativos.

O incêndio ocorreu em maio, mas os bombeiros compartilharam o vídeo na semana passada para espalhar a informação sobre os perigos do uso de baterias de íons de lítio.

“Baterias de íons de lítio são conhecidas por armazenar uma quantidade significativa de energia em um espaço compacto. No entanto, quando essa energia é liberada descontroladamente, ela pode gerar calor, produzir gases inflamáveis ​​e tóxicos e até mesmo levar a explosões”, disse Andy Little do TFD.

“Esses incidentes podem ocorrer por vários motivos, como exposição a calor extremo, danos físicos à bateria, sobrecarga ou até mesmo uso de equipamento de carregamento incompatível… Muitas pessoas mantêm essas baterias dentro de casa por conveniência, sem saber dos perigos potenciais que elas representam.”

Os bombeiros de Tulsa pediram aos moradores que mantivessem as baterias fora do alcance de crianças e animais de estimação e que descartassem as danificadas adequadamente em centros de reciclagem.