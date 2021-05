Cachorra ajuda Polícia Militar na apreensão de mais de uma tonelada de drogas no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (13), uma cachorra do Batalhão de Operações com Cães (BAC) da Polícia Militar encontrou mais de uma tonelada de drogas no Jacaré, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Equipes realizavam policiamento e abordagens perto da Cidade da Polícia, quando uma cadela teve sua atenção voltada para um ponto situado abaixo da linha suspensa do metrô.

No lugar farejado pelo animal, os agentes encontraram armas e drogas. A apreensão aconteceu sem confronto armado, nem feridos ou presos.

Entre os itens apreendidos, a polícia resgatou em drogas: 420 tabletes de 2kg de maconha; 70 tabletes de 1kg de maconha; 60 tabletes de 500g de maconha; 150 sacos de aproximadamente 1kg de maconha esfarelada (pronta para ser prensada); 8.800 pinos de cocaína e 10.500 pedras de crack.

Já na parte das armas, a operação encontrou: Uma pistola calibre 9mm; Uma espingarda calibre 12; Uma coronha de fuzil Ak-47 e um cano e uma tampa da caixa da culatra de fuzil calibre 556.

