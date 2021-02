Cáceres lamenta empate do Cruzeiro na estreia, mas elogia melhora no 2º tempo

O Cruzeiro levou um susto logo na estreia do Campeonato Mineiro, mas ao menos conseguiu evitar a derrota ao empatar por 1 a 1 com o Uberlândia, neste sábado, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres, que marcou o gol já nos acréscimos do segundo tempo, lamentou as chances perdidas.

“Não conseguimos jogar bem no primeiro tempo e cometemos muitos erros nos passes. Mas ajustamos isso e jogamos bem na etapa final. Tivemos muitas chances de gols que não conseguimos concretizar”, lamentou.

Mesmo assim, Raúl Cáceres gostou do time nos 45 minutos finais e, segundo ele, é o padrão que o Cruzeiro deve buscar para conseguir a primeira vitória. “O que fica dessa partida é o segundo tempo e precisamos trabalhar para conseguirmos a primeira vitória em casa”, avaliou o jogador, que quase virou o jogo em outra oportunidade.

Com o resultado, Cruzeiro e Uberlândia somaram um ponto cada. O time de Belo Horizonte volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe a Caldense, no estádio do Mineirão, na capital mineira.

