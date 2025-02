Cacau Protásio desiste de desfilar pela União da Ilha após problema com fantasia

Cacau Protásio,49 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar nesta segunda-feira, 17, que desistiu de desfilar na escola de samba União da Ilha no carnaval deste ano. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a atriz explicou a decisão e culpou um problema com sua fantasia.

“É com pesar que a atriz e humorista Cacau Protásio, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que não participará do desfile da União da Ilha neste Carnaval de 2025. A decisão deve-se à falta e alinhamento por parte da escola em relação à sua fantasia, cujo croqui jamais lhe foi enviado”, disse.

A assessoria de imprensa da atriz ainda afirmou que houveram inúmeras tentativas de contato, tanto pessoalmente quanto por meio da equipe de comunicação de Cacau. O comunicado ressalta que ela nunca recebeu um retorno.

“Importante destacar que Cacau Protásio sempre custeou integralmente sua indumentária, desde a aquisição dos materiais até a confecção. No entanto, sem a devida orientação da agremiação e diante do curto prazo disponível, tornou-se inviável viabilizar sua participação no desfile.”

Cacau ressaltou que isso não é um adeus, mas sim um até breve. A nota também afirma que a atriz segue torcendo pelo sucesso da agremiação e da comunidade. “Desejando que a escola faça um belíssimo desfile e conquiste o lugar de destaque que merece no Grupo Especial”, finalizou.

A escola de samba não se pronunciou sobre a decisão de Cacau Protásio.

