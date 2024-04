Cacau: processamento na América do Norte aumenta 3,66% no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2024 - 8:37 Para compartilhar:

São Paulo, 19/04/ – O processamento de cacau na América do Norte totalizou 113.683 toneladas no primeiro trimestre deste ano, informou a Associação Nacional de Confeiteiros (NCA, na sigla em inglês). O resultado representa aumento de 3,66% ante igual período do ano passado, quando a moagem somou 109.666 toneladas.

Os dados divulgados pela NCA, vistos como um indicador de demanda, foram fornecidos por 15 unidades de processamento no Canadá, Estados Unidos e México. Entre as companhias consultadas estão Hershey, Blommer Chocolate, Mars, Cargill, Nestlé, Ferrero, Barry Callebaut, Ecom, Ghirardelli Chocolate e Guittard Chocolate.

Na Europa, 367.287 toneladas da amêndoa foram processadas no primeiro trimestre de 2024, queda de 2,15% ante igual período do ano passado, quando a moagem somou 375.375 toneladas, disse a Associação Europeia do Cacau.

Na Ásia, a moagem de cacau diminuiu 0,22% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com igual período do ano passado, para 221.530 toneladas, informou a Associação de Cacau da Ásia.