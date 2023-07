Cacau: preço atinge máxima desde 2015, com suspensão de venda a prazo para estrangeiro na Costa do Marfim

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 17:08 Compartilhe

Nova York, 26/07/2023 – Os futuros de cacau alcançaram seu valor máximo desde 2015 durante o pregão de hoje na Bolsa de Nova York (ICE Futures US), a US$ 3.555 a tonelada, valor 36% acima dos preços do início do ano.

A escalada da cotação se deve à perspectiva de uma oferta limitada, disse o banco holandês ING Group em nota. “Relatórios recentes sugerem que a Costa do Marfim suspendeu as vendas a prazo para compradores estrangeiros para a safra principal a partir de outubro”, disse a empresa. “A mudança ocorreu quando chuvas excessivas, inundações e doenças da podridão negra minaram a produção.”

