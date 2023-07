Cacau: moagem na Ásia recua 6,52% no 2º trimestre, para 213.977 toneladas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 9:30 Compartilhe

São Paulo, 20 – O processamento de cacau na Ásia totalizou 213.977 toneladas no segundo trimestre deste ano, informou nesta quinta-feira (20) a Associação de Cacau da Ásia (CAA, na sigla em inglês). O volume representa queda de 6,52% ante igual período do ano passado, quando foram processadas 228.895 toneladas. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, houve recuo de 3,63%. Os dados se referem ao processamento na Malásia e em companhias que fazem parte da associação em Cingapura e na Indonésia.

Segundo a Associação, a moagem de cacau na Ásia para o segundo trimestre de 2023 ficou dentro das expectativas, com uma queda semelhante à do primeiro trimestre. Além disso, no segundo trimestre, houve a primeira queda na moagem na comparação ano a ano.

Na última semana, a Associação Europeia do Cacau (ECA, na sigla em inglês) informou que o processamento de cacau na Europa totalizou 343,283 mil toneladas no segundo trimestre deste ano. O volume representa queda de 5,7% ante igual período do ano anterior, quando a moagem totalizou 364,081 mil toneladas.

