Cacau: moagem na Ásia avança 2,6% no 3º trimestre, para 216.998 toneladas

21/10/2024 - 11:00

São Paulo, 21 – O processamento de cacau na Ásia totalizou 216.998 toneladas no terceiro trimestre deste ano, informou a Associação de Cacau da Ásia (CAA, na sigla em inglês). O volume representa alta de 2,6% ante igual período do ano passado, quando foram processadas 211.468 toneladas. Em relação ao segundo trimestre deste ano, houve avanço de 2,86%.

A Associação Europeia do Cacau (ECA) informou, na quinta-feira passada (17), que o processamento de cacau na Europa totalizou 354.334 toneladas no terceiro trimestre deste ano. O volume representa queda de 3,3% ante igual período do ano anterior, quando a moagem totalizou 366.298 toneladas.

Na América do Norte, os dados de moagem no terceiro trimestre, publicados também na quinta passada, pela Associação Nacional de Confeiteiros (NCA, na sigla em inglês), indicaram que o processamento de cacau totalizou 109.264 toneladas. O resultado representa aumento de 11,63% ante igual período do ano passado, quando a moagem somou 97.881 toneladas.