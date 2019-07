Cacau: ministra Tereza Cristina vai à abertura de exposição na 2ª

São Paulo, 26/07 – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai participar em Brasília (SF), na segunda-feira (26) a partir das 9h30, da abertura da exposição sobre os 62 anos de atividades da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). O evento ocorrerá no túnel de acesso ao anexo do edifício sede do Ministério da Agricultura.

A Ceplac é o órgão responsável pela promoção do desenvolvimento do sustentável da cultura de cacau no Brasil. Desde 1957, a instituição desenvolve pesquisas científicas de melhoramento genético de cacau e executa serviço especializado de assistência técnica e extensão rural aos cacauicultores brasileiros.