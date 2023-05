Cacau atinge máxima em 7 anos em NY, açúcar sobe

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 18:47 Compartilhe

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os contratos futuros de cacau de Nova York na ICE atingiram um pico de quase sete anos nesta quarta-feira, impulsionados por ofertas restritas, enquanto os preços do açúcar bruto também terminaram em alta.

CACAU

* O contrato julho do cacau em Nova York fechou em alta de 27 dólares, ou 0,9%, a 3.026 dólares a tonelada, após atingir o pico de 3.042 dólares, o maior valor desde agosto de 2016.

* Os negociantes disseram que o mercado foi apoiado por novas compras de fundos em um cenário de escassez de oferta. As chegadas do produto da Costa do Marfim, maior produtor, estão perdendo o ritmo, e um déficit global é amplamente esperado na atual temporada 2022/23.

AÇÚCAR

* O açúcar bruto fechou em alta de 0,47 centavos, ou 1,8%, a 26,66 centavos de dólar por libra-peso.

* Os operadores disseram que o mercado estava se consolidando após seu recente aumento, mas os fundamentos permaneceram favoráveis ​​após as safras menores do que o esperado na Ásia e as preocupações com o congestionamento dos portos no Brasil.

* “Com os fluxos de exportação da nova safra do Brasil sendo potencialmente limitados por restrições logísticas no segundo e terceiro trimestres devido à perspectiva de embarques recordes de grãos e uma possível ameaça de El Nino no final do ano, a perspectiva fundamental permanece favorável”, disse o Rabobank em um observação.

* O açúcar branco subiu 9,10 dólares, ou 1,3%, para 718,20 dólares a tonelada.

CAFÉ

O café arábica caiu 0,55 centavos, ou 0,3%, a 1,8595 dólar por libra.

* A fraqueza no mercado físico do café arábica tem puxado para baixo os preços futuros.

* As exportações brasileiras de café caíram 13,8% em abril, informou o Cecafé.

* O café robusta subiu 16 dólares, ou 0,6%, 2.481 dólares a tonelada.





