Caças italianos interceptam aviões russos no Mar Báltico

ROMA, 29 MAR (ANSA) – Os caças da Força Aérea Italiana, que operam na base polonesa de Malbork, realizaram nas últimas 24 horas uma dupla interceptação de aeronaves russas no Mar Báltico.

O alarme, lançado pelo centro de comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Uedem, na Alemanha, foi disparado ontem e hoje (29) de manhã por um avião não identificado sobrevoando as águas internacionais.

Assim que as aeronaves foram identificadas, os F-2000 italianos retornaram à base de Malbork.

O contingente italiano, colocado sob a dependência nacional direta do Covi – Comando Operacional da Cúpula das Forças Conjuntas -, é composto por mulheres e homens da Força Aérea dos Grupos de Voo e pessoal técnico e logístico, destacados no aeroporto de Krolewo, que operam ao lado da Força Aérea Polonesa, para proteger o flanco nordeste da aliança militar.

Esta é a segunda vez que um contingente italiano é utilizado na Polônia em operações reforçadas de Policiamento Aéreo, a missão de defesa coletiva liderada pela Otan. (ANSA).

