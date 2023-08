Caçadores prometem encontrar o monstro do Lago Ness na maior busca da história

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/08/2023 - 4:22 Compartilhe

Ela não pode se esconder para sempre. O Loch Ness Center está convocando caçadores de monstros de todo o mundo para encontrar a lendária criatura do Lago Ness, Nessie, na maior caçada à fera subaquática em 50 anos.

O centro administra uma atração turística no lago de água doce nas Terras Altas da Escócia e se uniu ao grupo de voluntários Loch News Exploration para sediar o “Quest Weekend” de 26 a 27 de agosto, o mais recente evento em uma tradição secular de busca por Nessie, o famoso monstro do Lago Ness.

Alan McKenna, da Loch Ness Exploration, disse que a busca seria a maior desde a famosa investigação do Loch Ness Investigation Bureau em 1972.

“É nossa esperança inspirar uma nova geração de entusiastas do Lago Ness juntando-se a este relógio de superfície em grande escala”, disse McKenna à BBC.

“Você terá uma oportunidade real de contribuir pessoalmente para este fascinante mistério que cativou tantas pessoas ao redor do mundo”, destacou McKenna.

O Loch Ness Center observou que esta busca incluirá novas tecnologias não usadas em buscas anteriores, incluindo drones aéreos capazes de obter imagens térmicas do lago. Os caçadores de monstros também usarão hidrofones que captam sinais acústicos na água.

A obsessão por encontrar provas de Nessie começou séculos atrás, quando um monge irlandês teria encontrado o monstro na Idade Média ao longo do rio Ness, que flui do Lago Ness.

A criatura permaneceu uma lenda local até 1933, quando surgiram relatos sobre o encontro do gerente do hotel Aldie Mackay com uma criatura parecida com uma baleia no lago.

No ano seguinte, a icônica foto em preto e branco de Nessie saindo do lago deu a volta ao mundo, apesar de a imagem ter sido desmascarada como uma farsa décadas depois.

O monstro do Lago Ness voltou aos holofotes anos depois, em 2019, quando os pesquisadores lançaram a ideia de que Nessie poderia ser um tipo de plesiossauro de água doce, uma fera aquática de pescoço comprido que foi extinta há cerca de 66 milhões de anos.

Outros lançaram a ideia de que Nessie era na verdade uma enguia gigante , mas a teoria foi desmascarada no início deste ano, quando um estudo de DNA do lago não mostrou evidências de grandes animais vivendo no local.

Apesar dos vários becos sem saída, os entusiastas de Nessie continuam a explorar o lago, com cerca de 1.148 avistamentos registrados da criatura, de acordo com o Registro Oficial de Avistamentos de Monstros do Lago Ness .

Pelo menos três avistamentos foram relatados este ano, juntamente com seis em 2022.

