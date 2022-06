Caçadores de dinossauros Pesquisadores brasileiros anunciaram a descoberta do fóssil de um Dilophosaurus, espécie da família do Tiranossaurus Rex, em pleno sertão pernambucano. Estima-se que o animal tenha vivido no País há cerca de 170 milhões de anos e sua presença traz outras revelações sobre o período Jurássico

A descoberta teve início em 2019, quando o pesquisador Leonardo Marinho saiu a campo nas proximidades da cidade de Ibimirim, na bacia do Jatobá, em pleno sertão pernambucano. A expedição colhia material que seria utilizado posteriormente em seu mestrado no programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Federal de Pernambuco. Estava acompanhado de seus orientadores, Edison Vicente Oliveira e Gelson L. Fambrini, e o colega Gustavo Dias Melo. Ao término da verificação, materiais e equipamento guardados, Leonardo levou o que havia sido coletado para dar sequência ao trabalho em sua residência.

Esse ano, após intensos estudos aprofundados pela pandemia, se deu conta do que tinha em mãos. “Estava manuseando o que havia sido recolhido naquele sítio arqueológico quando percebi que uma das peças que estavam em análise poderia pertencer a um dinossauro”, afirmou. Até aquele momento, o pesquisador imaginava que a vértebra encontrada em meio às escavações tratava-se do esqueleto de um crocodilo. O olhar mais detalhado detectou, no entanto, que havia chances de o material ser o fóssil de um terópode, espécie bípede que pertenceu ao período Jurássico Médio, entre 174 e 163 milhões de anos atrás. A suspeita surgiu pela semelhança entre a peça encontrada e a de um Dilophosaurus descoberta no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos. Os brasileiros entraram em contato com o arqueólogo norte-americano e, após reuniões, foi confirmado que o fóssil de Ibimirim era mesmo de um dinossauro.

Podendo chegar a até 7 metros de comprimento, da cabeça à cauda, estima-se que o Dilophosaurus recém-encontrado tinha cerca de dois metros de altura. Parente do Tiranossauro Rex, espécie popularizada no cinema por filmes como Jurassic Park, sua presença também foi detectada na América do Norte e em partes da África, como a Tanzânia e a África do Sul. A descoberta brasileira foi publicada na revista “Journal of South American Earth Sciences”.

Recursos próprios

Para ajudar na análise do material, juntaram-se a Marinho os professores Edson Oliveira, biólogo e orientador do curso, e Gelson Fambrini, geólogo e co-orientador. “Foi uma correria, mas nos deu uma grande alegria. A descoberta gera novas informações e abre um amplo leque de possibilidades”, afirma Fambrini. Os três cientistas passaram então a se dedicar dia e noite aos estudos em literatura nacional e internacional para compreender melhor o estado do fóssil e o contexto de sua origem. Como principal conclusão, explica Fambrini, o estudo permite afirmar que a fragmentação do Pangeia, momento em que houve a separação dos continentes terrestres, aconteceu antes do que se pensava. Ou seja, a vértebra encontrada em Pernambuco aponta que, no Jurássico Médio, entre 174 e 163 milhões de anos, estava em vigor uma configuração na qual os continentes ainda estavam próximos. Não se imaginava que um animal com essas características sequer existisse nesse período. “É como se encontrássemos um tigre-dentes-de-sabre ou um mamute andando por aí”, compara. Esses dois animais foram extintos a cerca de 12 mil anos. Outra importante descoberta foi a de estabelecer a correlação entre regiões do continente africano com o Brasil. “Isso significa que podemos encontrar mais partes do Dilophosaurus.”

Como ocorre em outras áreas da ciência brasileira, falta investimento para dar prosseguimento ao estudo. O especialista argumenta que se trata de um trabalho minucioso, que só pode ser realizado em equipe. “Estamos agindo com recursos próprios, por isso é tão complicado financiar novas expedições”, diz. O Dilophosaurus é o terceiro dinossauro descoberto no estado de Pernambuco. O primeiro está alocado no Museu de Ciências da Terra, no Rio de Janeiro, e o outro foi levado ilegalmente para a Alemanha.