‘Caçador de histórias’ da Globo, Maurício Kubrusly reaparece na TV após diagnóstico de demência

Maurício Kubrusly, 79 anos, repórter que percorreu o Brasil e brilhou durante décadas no “Fantástico”, agora virou documentário, que estreará na próxima quarta-feira, 4, no Globoplay.

O jornalista, que encabeçou quase 300 reportagens no “Me Leva Brasil”, ao longo de 17 anos no ar, está com um tipo de demência grave atualmente e reapareceu em uma reportagem exibida na noite do último domingo, 1º.

Ele recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, uma condição progressiva e degenerativa que altera linguagem, memória, comportamento.

“A única pessoa que ele sabe o nome é o meu. Ele sempre fica me chamando, quer entender, quer estar junto. Mas continua gostando de todo mundo, assim, como se fosse apresentado novamente pra pessoa que ele já conhecia há 30 anos”, contou Beatriz Goulart, esposa de Kubrusky.

“Kubrusly – Mistério Sempre Há de Pintar por Aí”, que retrata a vida do jornalista, foi dirigido por Evelyn Kuriki.

“Eu acompanhei muito do pós-diagnóstico do Kubrusly. E a Bia tinha por hábito dividir, assim como ele estava. Recortes que ela mostrava do dia a dia dele ouvindo música. Com a evolução da doença, ele se apegou muita à música”, destacou a diretora.