Cacá tem sondagens do futebol japonês e pode deixar o Cruzeiro

O zagueiro Cacá não jogou diante do Paraná, pela última rodada da Série B, na sexta-feira, 29, porque ele pode estar de saída do Cruzeiro. O jogador foi liberado para resolver problemas particulares, mas o real motivo pode ser um acerto do defensor com o futebol japonês.

Cacá recebeu sondagens de clubes do país asiático para ser emprestado, com a Raposa recebendo uma compensação financeira no negócio, que interessa ao time azul, para aliviar seu caixa.

O Staff de Cacá confirmou que há sim uma procura pelo atleta, mas ainda sem proposta oficial para ele e para o Cruzeiro.

O Cruzeiro não comenta negociações em andamento, mas não deve criar obstáculos para que a transação saia. O jogador já recebeu uma proposta na temporada, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, de 2 milhões de dólares (R$ 11,2 milhões), que foi descartada, pois o clube considerou baixo o valor.

Cacá, que está no profissional desde 2018, tem rodagem pelo time principal e as sondagens para contar com o seu futebol são frequentes.

