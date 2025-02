Cacá Diegues morre no Rio de Janeiro aos 84 anos

Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 84 anos de idade. O cineasta não resistiu às complicações de uma cirurgia, segundo o g1.

Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1940, e se mudou para o Rio de Janeiro com 6 anos de idade.

Cacá foi um dos fundadores do Cinema Novo ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas.

+ Morre Maria Leonor Saad, uma das herdeiras da Band, aos 76 anos

Ele fez mais de 20 filmes, dentre eles, “Xica da Silva” (1976), “Bye Bye Brasil” (1980), “Veja Esta Canção” (1994) e “Tieta do Agreste” (1995).

Também são filmes dele: “Ganga Zumba” (1964), “Os Herdeiros” (1969), “Joanna Francesa” (1973), “Chuvas de Verão” (1978), “Quilombo” (1984), “Um Trem para as Estrelas” (1987), “Orfeu” (1999), “Deus é Brasileiro” (2003), “O Maior Amor do Mundo” (2005) e “O Grande Circo Místico” (2018), inspirado na obra do poeta Jorge de Lima.

Cacá Diegues chegou a ser homenageado no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, em 2012, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e foi enredo da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, em 2016.