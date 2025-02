Cacá Diegues foi casado com Nara Leão e perdeu filha jovem; relembre

Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 84 anos de idade. O cineasta não resistiu às complicações de uma cirurgia, segundo o g1.

Com uma carreira extensa no cinema, Carlos José Fontes Diegues se destacou por alguns acontecimentos marcantes ao longo de sua trajetória profissional, que se misturavam muito com a vida pessoal.

Relembre a seguir: