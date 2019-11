Cabos da rede área da SuperVia se rompem com passagem de trem na estação Quintino

Rio – Cabos da rede área da SuperVia se romperam, na manhã desta quinta-feira, no momento da passagem de um trem na estação Quintino, na Zona Norte do Rio. De acordo com a concessionária, o caso envolveu uma composição que estava vazia e seguia em direção a Japeri, na Baixada Fluminense.

O rompimento aconteceu pouco antes das 8h e chegou a interromper o tráfego em quatro linhas da região. Por causa do incidente, os trens dos ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz estão com intervalos irregulares.

“Cabos se romperam e caíram sobre uma composição em Quintino. Fiquei 40 minutos parado”, um passageiro reclamou, pelas redes sociais.

“Parece que todo dia vocês sorteiam um problema diferente. Um dia é trem que vai pra manutenção, no outro é sempre a mesma falha de sinalização, em Quintino. Tudo no lombo do povo”, outro relatou.

“Quarenta trens retirados de circulação e problemas técnicos em Quintino. Você pega um trem para fazer baldeação, se depara com a estação de Deodoro o verdadeiro caos. E é surpreendido com a notícia de que o trem mudou de plataforma e estava chegando no exato momento. Pensem no caos”, um terceiro avisou.

Galeria de Fotos



Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet





Incidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira



Reprodução / Internet



A SuperVia disse que, por volta das 10h, os técnicos da companhia estavam trabalhando nos reparos.

“Os passageiros estão sendo informamos pelo sistema de áudio dos trens e das estações e pelas redes sociais da concessionária. Os que solicitaram receberam vale-restituição”, a concessionária alegou.

Já a Agetransp informou que apura o incidente e que “a concessionária poderá ser multada”.