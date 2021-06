Caboclo nega troca de Tite e se defende sobre assédio a funcionária da CBF: ‘Sou inocente’

Afastado do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo resolveu falar sobre o caso polêmico no qual ele está envolvido, tanto na questão do Brasil sediar a Copa América como na acusação de assédio sexual a uma funcionária da CBF.

Em entrevista de poucas palavras ao canal ESPN, nesta segunda-feira (7), o presidente afastado disse que em nenhum momento pensou em tirar o técnico Tite do cargo de treinador da Seleção Brasileira.

“Os jogadores nunca falaram em boicotar a Copa América, em nenhum momento isso aconteceu. E eu nunca quis trocar o Tite e a comissão técnica. Nós estaremos todos juntos na Copa de 2022, e para vencer”, disse Caboclo.

Já na acusação que ele está sofrendo de assédio sexual, Caboclo ressaltou que é ‘inocente” e que não pode dar mais detalhes, os quais serão revelados na sua defesa.

“Eu não posso falar nada sobre isso porque tudo será tratado na minha defesa. Eu sou inocente e tenho absoluta certeza de que vou provar isso. E não há dúvida nenhuma de que voltarei [ao cargo de presidente da CBF]. A minha família toda está me apoiando, minha mulher, meu filho, meus pais, minha ex-mulher”, finalizou.

