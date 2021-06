Cabo Verde vence o Brasil em amistoso preparatório para as Olimpíadas Seleção Olímpica consegue marcar com Pedro em cobrança de pênalti, mas vê Cabo Verde virar a partida

Neste sábado, a Seleção Brasileira Olímpica enfrentou a Seleção de Cabo Verde no Estádio Partizan, em Belgrado, capital da Sérvia, em amistoso preparatório para os Jogos de Tóquio. O confronto terminou com vitória de Cabo Verde por 2 a 1, com a equipe africana marcando com Lisandro Semedo e Willy Semedo, enquanto o Brasil marcou com Pedro.

DE PÊNALTI

O Brasil conseguiu a sua grande chance aos 37 minutos da primeira etapa, quando uma jogada de Pedro viu o defensor Roberto Lopes colocar a mão na bola. Com o pênalti assinalado, o atacante do Flamengo foi para a cobrança e abriu o placar para a Seleção.

EMPATE

Pouco tempo depois do gol de Pedro, aos 45 minutos, o Cabo Verde conseguiu marcar o seu gol de empate. Lisandro Semedo chegou sozinho na área e, após receber a bola que chegou da esquerda, conseguiu bater de primeira para deixar tudo igual.

VIRADA

​Aos 38 minutos do segundo tempo, a Seleção Olímpica viu todo o esforço feito por ela cair por terra. Após um grande erro na saída de bola do Brasil com Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Willy Semedo tomou a bola e fez um chute muito forte sem deixar chances para o goleiro Cleiton.



ATAQUE BRASILEIRO

​Apesar do resultado, o Brasil foi quem conseguiu mostrar maior volume de jogo. O ataque da Seleção Olímpica, na partida deste sábado, apresentou-se de forma forte, criando muitas chances, e pressionado o Cabo Verde até o apito final.

SEQUÊNCIA

A Seleção Olímpica entra em campo nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), contra a Sérvia.

