Cabo vê evolução na atuação do Vasco diante do Sampaio Corrêa: ‘Fizemos uma partida consistente’ Técnico destacou que o Cruz-Maltino foi 'mais intenso, organizado e compactado' no jogo desta sexta. Equipe volta a campo na terça contra o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira

O Vasco derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 na Série B e emplacou quatro triunfos seguidos em São Januário. Em coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Cabo elogiou o desempenho da equipe e enxergou uma evolução em relação ao jogo passado contra o Confiança (SE). Além disso, ele também destacou que a vitória representa a consolidação da ideia de jogo que tem adotado nas últimas seis partidas.

– Fizemos uma partida muito consistente. Falei que a gente pecou muito na intensidade e na entrega (no jogo passado). Hoje vimos um Vasco mais intenso, mais organizado e compactado. Fiquei muito satisfeito com a evolução da equipe, pegamos um time que tinha um invencibilidade cinco jogos e com uma característica de jogo muito bem definida. A gente evoluiu do jogo passado para esse. Falei no jogo anterior que eu não estava feliz, que o time estava aquém do esperado – exaltou o treinador.

Com o resultado, o Gigante da Colina venceu duas seguidas pela primeira vez desde o início da competição e se aproximou do G4. O treinador exaltou a entrega de seus jogadores, o trabalho dos profissionais de análise de desempenho, e disse que o triunfo representa “a a consolidação de um esquema que estamos adotando”

– A gente estava muito preocupado de eles nos surpreenderem dentro da plataforma de jogo deles. E nos neutralizamos o melhor ponto deles. Hoje a equipe sai sem tomar nenhum cartão amarelo, tínhamos jogadores pendurados. Ganhamos pela segunda vez uma equipe que estava no G-4. Já havíamos vencido o CRB. É o segundo jogo consecutivo sem levar gols – disse Cabo, e em seguida acrescentou.

– É a consolidação de um esquema que estamos adotando. Vestir a camisa do Vasco é essa entrega. Tenho certeza que o torcedor do Vasco terá um fim de semana muito alegre. Estamos a um ponto do G4 e vamos fazer de tudo para entrar e não sair mais – afirmou.

O próximo compromisso do Cruz-Maltino será na terça-feira, diante do Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. Em caso de resultado positivo, o time pode entrar pela primeira vez no G4. A partida é válida pela décima primeira rodada da Série B.

