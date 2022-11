Cabify investirá US$300 mi até 2024 para aumentar presença na América Latina

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 16:42 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O aplicativo espanhol de transporte Cabify investirá mais de 300 milhões de dólares até 2024 para fortalecer sua presença na América Latina, disse a empresa nesta quarta-feira.

O aplicativo, que opera em sete países latino-americanos, usará os recursos para fortalecer sua penetração no mercado fora das capitais, facilitar o transporte para pontos como aeroportos e continuar a “descarbonizar” sua frota, disse o Cabify.

O Cabify saiu do Brasil no ano passado.

A empresa, uma concorrente do Uber, anunciou recentemente sua parceria com a Beat, que saiu da América Latina no início deste mês. Desde que a Beat deixou a região, os usuários novos do Cabify aumentaram 218%, disse o gerente regional do Cabify, Ignácio Gutierrez.

A Beat tinha apostado em se tornar o aplicativo “verde” de transporte na América Latina com uma frota de veículos elétricos da Tesla. O Uber incorporará os veículos em seu serviço premium “Black” no México, disse o chefe do Uber no país ao jornal Expansion.

Atualmente, o Cabify pretende “descarbonizar completamente” sua frota até 2030, afirmou a empresa.

(Por Kylie Madry)

