Cabeleireiro desenvolve técnica inovadora e sustentável para descolorir fios das clientes

Uma técnica inusitada para descolorir o cabelo repercutiu no TikTok nesta segunda-feira, 18. O cabeleireiro Josué Neto de Fortaleza, Ceará, compartilhou que utiliza folhas de bananeira para aplicar a técnica. No lugar das tradicionais folhas de alumínio, a opção é mais ecológica. E a prática funciona, conforme garante o profissional.

“Com esse papel, além de uma boa organização, eu consigo um fundo de clareamento incrível. Ele não escorrega, não mancha a raíz e também não preciso fazer reaplicação de produto. O cabelo sofre menos com a agressão química”, garante Neto, que diz que o resultado fica ainda mais natural.

Segundo ele, a ideia surgiu a partir de uma curiosidade. Neto observava as bananeiras plantadas no sítio de seu sogro e imaginou o que poderia fazer com as folhas da plantação que foi cortada e não seria mais utilizada.

Para conseguir levas as folhas para o salão, o cabelereiro relata que precisou estudar as propriedades da bananeira para saber se funcionaria da forma desejada, de maneira a não gerar um impacto negativo ao meio ambiente.

A partir daí, ambos desenvolveram uma produção que ajudasse Neto a adquirir as folhas em grande escala. Em seu perfil, o profissional conta como faz para escolher a bananeira certa para cortar e conseguir pegar as folhas sem prejudicar o crescimento dela.

