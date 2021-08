Cabeças 2 confirmam favoritismo e estão na semi do Macena Open em Maceió Dupla de gaúcho e santista busca o título neste domingo

A dupla cabeça de chave 2 do Macena Open de Beach Tennis confirmou favoritismo, na noite deste sábado, e vai brigar pelo título neste domingo na praia de Pajuçara, em Maceió (AL), do evento BT 50 com premiação de US$ 4 mil e 50 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. O evento é fechado ao público, restrito aos atletas participantes da competição.

O gaúcho Vinicius Chaparro, radicado na praia Brava, em Itajaí (SC), e o santista Raffael Agulha, respectivos 40º e 39º do mundo, derrotaram Andrey Ludwig e Lucas Lima por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 6/1 : “Os guris sabíamos que têm bastante volume. Confesso que estava um pouco preso no primeiro set, não conseguindo trazer meu jogo mais agressivo , com movimentação, depois conversamos para soltar um pouco o freio de mão. Mas teve mérito deles, impuseram um bom ritmo. Sem tirar o mérito deles, mas não sei se eles cansaram pois baixaram o ritmo e foi um pouco mais tranquilo”,disse Chaparro.

Os próximos adversários serão os capixabas Evando Rosindo e Alvaro Campanharo: “Semifinal só tem quem faz uma boa campanha. Então é descansar e voltar concentrado. Todo dia é uma nova história. A semifinal será bem difícil então só vamos cuidar para fazer nosso melhor”.

Rosindo e Campanharo passaram nas oitavas de final os cabeças de chave 3, Daniel Canellas e Luiz Gimpel, o Marrento, por 6/3 6/4 em jogo onde precisaram de dez match-points para o triunfo: “Nunca é fácil fechar um jogo, Eles jogam muito bem, ficaram mais agressivos nos match-points contra, nós nos atrapalhamos um pouco, mas mantivemos o foco e entrosamento, demos um pouco de sorte no 10º match-point para fechar”, disse a dupla que nas quartas virou batalha contra Polyzos Karvanis e o potiguar Gabriel Nóbrega por 6/7 (7/4) 6/3 10/6.

outra semi, o paulista João Wiesinger e o paranaense Miguel Peres superaram os experientes cariocas Bruno Falcão e Antonio vollmer, o Kut, por 6/1 7/5 na quadra principal e enfrentam osjovens da Seleção Brasileira, Daniel Mola e Leonardo Branco: “Foi uma grande partida, adversários experientes, mas conseguimos manter nosso jogo, fizemos uma excelente partida”, disse Peres, de Maringá (PR): “Conseguimos neutralizar eles , tivemos um match-point, eles jogaram bem, mesmo assim tivemos paciência , por eles serem experientes acaba mudando na estratégia , mas conseguimos reverter o placar. Agora na semi todo mundo se conhece, quem tiver a melhor estratégia sai com a vitória , muito legal traçar o plano para ter o jogo formado para tentar sair na frente. Físico pro último dia está bom, o Miguel dispensa comentários, é jovem , agora é dormir bem, se alimentar bem”.

O domingo será o dia de definição dos campeões das categorias amadoras A, B e C e também da dupla mista profissional.

Resultados deste Sábado:

Quartas de Final- Masculino

(2) Raffael Agulha/Vinicius Chaparro (BRA) 2×0 (7) Andrei Ludwig / Lucas Lima (BRA) 7/6 6/1

João Wiesinger/Miguel Peres (BRA) 2×0 Antonio Vollmer/Bruno Falcão (BRA) 6/1 7/5

Evando Rosindo/Alvaro Campanharo (BRA) 2×0 Gabriel Nobrega/Polyzos Karvanys (BRA) 6/7 (4) 6/3 10/6

Leonardo Branco/Daniel Mola (BRA) 2×1 (4) Hugo Russo/Gabriel Santos (BRA) 4/6 7/6 (4) 10/7

Quartas de Final – Feminino

(1) Samantha Barijan Lorena Melo (BRA) 2×0 Debora Amaro Kaline Cadete (BRA) 6/1 6/0

(5) Chanelise Bergamin Caroline Gurgel (BRA) 2×0 (2) Agatha Wanderley Tassia Sono (BRA) 7/5 6/4

(7) Sophia Chow Marília Camara (BRA) 2×0 Arina Uratani Flavia Deboni (BRA) 6/3 6/2

Fernanda Firmo Elisa Kemper (BRA) 6/0 6/4

Programação Domingo (22/09):

Quadra 6

9h30 – (1) Samantha Barijan Lorena Melo (BRA) x (7) Sophia Chow Marília Camara (BRA)

11h – João Wiesinger/Miguel Peres (BRA) x Daniel Mola / Leonardo Branco (BRA)

12h30 – Final Feminina

14h – Final Masculina

Quadra 4

9h30 – Fernanda Firmo / Elisa Kemper (BRA) x (5) Chanelise Bergamin Caroline Gurgel (BRA)

10h30 – (2) Raffael Agulha/Vinicius Chaparro (BRA) x (4) Evando Rosindo/Alvaro Campanharo (BRA)

Quadra 3

9h – Final Dupla Mista

Transmissão Ao Vivo – A competição tem a transmissão AO VIVO das principais partidas pelo canal do Instagram do evento

Programação do Torneio:

22/08 – Domingo

Amador Categorias Dupla Masculina e Feminina A, B e C – Finais a partir das 9h

Todo atleta que disputar a competição tem tarifas especiais nos hotéis parceiros, o Ibis Budget e o Mercure – 82 99677-8731, e o hotel Íbis através dos contatos (82) 2121-6699 e h1961-gm@accor.com.br.

Mais detalhes em https://games2be.com.br/macena-open/ . Siga o evento em nosso instagram @macenaopenbt

