Cabeça de porco foi jogada em sacola dentro do estádio horas antes de Corinthians x Palmeiras

A cabeça de porco arremessada por torcedores do Corinthians no gramado da Neo Química Arena nesta segunda-feira, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, foi levada ao estádio por corintianos antes da entrada do público. Segundo informações do delegado César Saad, titular da delegacia de Repressão aos Delitos Esporte (Drade), pessoas que trabalhavam na montagem da festa para a recepção da equipe alvinegra flagraram um homem jogando uma sacola com a cabeça do animal por cima das grades do setor Sul do estádio horas antes do clássico.

Dois torcedores foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal, o Jecrim, na Neo Química Arena. Eles estavam no setor sul da arquibancada acompanhados de um terceiro, responsável pelo arremesso da cabeça de porco no gramado. Este, porém, vestiu uma touca ninja antes de realizar a ação e conseguiu sair do estádio sem ser identificado pelos policiais, de acordo com o delegado. O Estadão pediu uma posição do Corinthians sobre o caso, mas o clube não respondeu aos contatos da reportagem.

Os dois torcedores foram identificados por câmeras de segurança da arena corintiana, deram depoimento e foram liberados. Eles negam envolvimento no caso, mas podem responder por promoção de tumulto, contravenção penal que pode render prisão de 15 dias a seis meses ou multa. Segundo Saad, o Ministério Público de São Paulo também vai pedir o banimento do estádio de todos envolvidos no episódio.

A polícia aguarda mais imagens que pediu ao Corinthians e também está à procura de Rafael Modilhane, identificado como o responsável por comprar da cabeça de porco e ser o artífice da provocação ao Palmeiras. Cerca de cinco horas antes do clássico, o próprio torcedor gravou e publicou imagens de si adquirindo o pedaço do animal em um açougue e avisando sobre o que faria.

“Sabe aquela cabeça de porco que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. A gente é louco mesmo. Se for para mexer com o psicológico de vocês (jogadores), nós vamos mexer”, afirmou Modilhane para os seus seguidores no Instagram hora antes da partida, avisando que era dia de jogo contra os “sem Mundial”.

Depois, Modilhane publicou outro vídeo comemorando um dos gols do time dentro do estádio, no setor norte, onde ficam as organizadas, e replicou várias fotos da cabeça do animal no gramado, comemorando o plano bem-sucedido.

A cabeça de porco foi atirada no gramado no primeiro tempo no momento em que Raphael Veiga se preparava para cobrar escanteio do lado esquerdo. Yuri Alberto foi quem retirou o objeto com um chute.