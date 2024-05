C&A tem lucro líquido de R$ 70,9 milhões no 1º trimestre, revertendo prejuízo de 126,3 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 19:49 Para compartilhar:

A C&A apresentou lucro líquido de R$ 70,9 milhões no primeiro trimestre de 2024, revertendo prejuízo de R$ 126,3 milhões no mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado foi de R$ 180,5 milhões alta de 125,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. A margem Ebitda ajustado ficou 6 pontos porcentuais acima, chegando a 12,4%.

A receita líquida consolidada somou R$ 1,453 bilhão, aumento anualizado de 17,1%. Segundo a companhia, pelo release de resultados divulgado há pouco, o resultado reflete “a assertividade das coleções de transição, o adequado dimensionamento de volumetria de produto, maior efetividade da precificação dinâmica e a gestão de produtos contínuos”.

A C&A registrou um resultado financeiro de R$ 3,9 milhões de despesas, o que representa uma expressiva redução de 96,1% em relação a um ano antes.

Já a dívida líquida da companhia, incluindo o compromisso de pagamento com o Bradescard, totalizou R$ 1,046 bilhão no período encerrado em março, uma redução de 30,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023. A alavancagem (dívida líquida/Ebitda Ajustado pré-IFRS 16 dos últimos 12 meses) foi 1,5x, uma melhora substancial em relação ao ano anterior, quando registrou 4,0x.