C&A dispara com notícia sobre interesse da Lojas Renner

(Reuters) – As ações da C&A disparavam na bolsa paulista nesta segunda-feira, em meio a especulações de que ela pode ser alvo de uma oferta de aquisição.

No fim de semana, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou que a Lojas Renner “está em negociações preliminares para a compra da C&A no Brasil”.

Procurada pela Reuters, a Lojas Renner afirmou que “não comenta rumores do mercado”. A C&A também disse que “não comenta rumores ou especulações de mercado” e acrescentou que “segue intensamente focada no desenvolvimento dos seus planos de negócio no país”.





Por volta de 15:55, as ações da C&A disparavam 20,58%, a 2,93 reais, enquanto os papéis da Lojas Renner caíam -1,89%, 19,76 reais. No mesmo horário, o Ibovespa, que tem a Lojas Renner entre os papéis de sua composição, cedia 1,41%.

(Por Paula Arend Laier)

