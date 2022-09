C6 lança serviço para clientes de alta renda com atendimento especializado

Estadão Conteúdo 08/09/2022 - 13:58 Compartilhe

O C6 Bank vai segmentar os clientes de alta renda em um novo serviço, o Carbon, que será gratuito e oferecerá atendimento através de executivos especializados para os clientes que assim demandarem. O banco deve contratar 200 dos chamados “Carbon Partners” até o final deste ano, e estima chegar a 500 em 2023.







O canal terá opções de comunicação via telefone, WhatsApp ou e-mail, e funcionará de segunda a sexta-feira, inicialmente em horário comercial (das 8 horas às 18 horas). Os clientes Carbon que tiverem investimentos no banco terão ainda assessoria de investimentos especializada.

O enfoque do C6 já é no público de maior poder aquisitivo, mas com o crescimento da base de clientes, que superou os 20 milhões, o banco vai criar pela primeira vez um serviço totalmente direcionado ao segmento. “Com apenas três anos de operação, o banco já alcançou um patamar alto o suficiente para oferecer uma segmentação como essa”, diz em nota Felipe Wey, head do segmento de Alta Renda do banco. “Nosso objetivo é oferecer uma jornada digital completa, agora com valor humano, e continuar expandindo os produtos e serviços exclusivos a esse público”, complementa ele.

O C6 possui um cartão, o C6 Carbon, que equivale aos cartões “black” de outros bancos, voltados ao segmento de alta renda. Além disso, oferece produtos e serviços como a Conta Global, que tem saldo em euro e dólar, e o C6 Global Invest, plataforma de investimentos internacionais.

O cartão C6 Carbon tem benefícios como acesso a salas VIP em aeroportos, até seis cartões adicionais gratuitos, C6 Tag gratuita para até quatro carros e conversão especial no Átomos, o programa de pontos do C6, com condições especiais para clientes que mantêm mais de R$ 1 milhão investidos no banco.

“Nosso objetivo é ser o principal banco na vida do cliente, atendendo todos os aspectos da vida financeira dele, e já estamos preparados para isso”, complementa Wey. “Hoje, o C6 Bank é um banco completo, com mais de 60 produtos, que cobrem toda a jornada financeira, do cartão de crédito até os investimentos internacionais.”