C6 entra na venda de consórcios através de acordo com grupo Servopa

O C6 Bank começou a vender consórcios pelo aplicativo, através de um acordo com o grupo Servopa. O banco digital oferecerá consórcios para a compra de imóveis, terrenos, projetos solares, veículos, motocicletas e maquinários agrícolas.

Num primeiro estágio, poderão comprar as cotas clientes pessoas físicas, das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, exceto no Rio de Janeiro. A oferta deve ser estendida a toda a base nos próximos meses, inclusive para pessoas jurídicas.

“Incluir a contratação de consórcio na prateleira do C6 Bank é parte da estratégia de ser um banco completo para todos os perfis de clientes”, diz Renê Gonçalves, head de operações do C6.

A taxa de administração na categoria de bens móveis vai de 8,5% a 16,5% do valor do bem, com prazo entre 40 e 120 meses.

As cartas de crédito vão de R$ 10 mil a R$ 500 mil. Em bens imóveis, as taxas vão de 11,9% a 25% do valor do bem, com prazo entre 120 e 240 meses e créditos entre R$ 80 mil e R$ 556 mil.

