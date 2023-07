C6 Bank: Copom deve cortar Selic em 0,25 pp em agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 14:35 Compartilhe

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve iniciar o ciclo de afrouxamento monetário na reunião de agosto, com um corte de 0,25 ponto porcentual, avalia o economista-chefe, Felipe Salles.

“Em relação à comunicação, o Comitê deve afirmar que vê como adequado o início de um ciclo de corte de juros e que o ritmo de queda da Selic dependerá do cenário prospectivo para a inflação, que inclui as expectativas de inflação, assim como a dinâmica inflacionária corrente”, emenda.

Salles lembra que desde a última reunião houve arrefecimento na projeção de IPCA de 2023 do Boletim Focus; de 5,1% para 4,9%; de 2024; 4,0% para 3,9%; e de 2025; 3,8% para 3,5%. Além disso, a taxa de câmbio registrou leve recuo, de R$ 4,85 para R$ 4,77, acrescenta, e a projeção no Focus para a taxa de juros caiu de 12,25% para 12% para 2023 e permaneceu em 9,5% para 2024.

“O alongamento do horizonte relevante, que deve passar a considerar, a partir desta reunião, também o ano de 2025, abre espaço no modelo do Banco Central para cortes de juros”, conclui.

