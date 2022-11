C.Vale mostra instalações para representantes comerciais de 5 países

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2022 - 17:22 Compartilhe

São Paulo, 25 – Representantes comerciais e embaixadores do Reino Unido, Irã, Guatemala, El Salvador e Panamá estiveram nesta semana em Palotina (PR) para visita a abatedouros de frangos e de peixes da C.Vale. A visita foi acompanhada pelo secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, que destacou que a vinda dos representantes desses países fortalece as relações comerciais.

Conforme a C.Vale, em nota, o embaixador do Irã em Brasília, Hossein Gharibi, disse que seu país e o Brasil negociam muitos produtos agrícolas e que pretende organizar uma reunião com empresários iranianos em São Paulo para apresentar a cooperativa paranaense.

