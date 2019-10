C&A estreia em alta de 3% na Bolsa; BMG cai

As duas ações que estrearam nesta segunda-feira, 28, na B3, a Bolsa paulista, tiveram um desempenhos antagônicos. O papel da operação brasileira da varejista holandesa C&A teve forte alta, enquanto o do banco mineiro BMG iniciou suas operações em queda.

No primeiro pregão na B3, a ação ordinária da varejista C&A fechou em alta de 3,09%, cotada a R$ 17,01. Na máxima do dia, o papel foi negociado a R$ 17,35, alta de 5,15% sobre o preço de abertura, de R$ 16,50. A ação do banco mineiro, por seu turno, estreou em queda de 0,86%, com as units encerrando o dia negociadas a R$ 46.

De acordo com Bruno Madruga, sócio e chefe do setor de renda variável da corretora Monte Bravo, a ação da empresa se manteve em alta por causa da divisão dos papéis na oferta pública. “A C&A teve um forte rateio na oferta pública, então, no primeiro dia, o investidor vai atrás dos papéis que não conseguiu, e eles sobem com essa busca”, disse.

