Câmera flagra amigo de jovem picado por cobra saindo com o réptil escondido

Gabriel Ribeiro foi registrado saindo com a naja kaouthia do prédio, no Distrito Federal, após seu amigo Pedro Krambreck ser picado pelo réptil.

Nas imagens, é possível visualizar Ribeiro com uma caixa coberta por um pano, na qual o animal foi escondido. Com esse vídeo, a polícia conseguiu iniciar o indiciamento do caso.

O jovem que foi picado pela cobra exótica já havia sido preso na quarta fase da Operação Snake, no último dia 29 de julho. Pedro é um dos suspeitos de integrar um esquema que pratica crimes ambientais.

Ao todo, 11 pessoas foram indiciadas e a organização foi enquadrada no tráfico de animais. O esquema gira altas quantias de dinheiro e engloba desde estudantes até especialistas na área como veterinários, professores públicos e até servidores públicos.

