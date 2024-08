BYD registra aumento de lucro e receita no primeiro semestre, mas fica aquém das expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 10:44 Para compartilhar:

A BYD, gigante montadora chinesa de veículos elétricos, anunciou um aumento no lucro líquido e na receita no primeiro semestre, devido às maiores vendas de veículos elétricos, apesar da desaceleração da demanda. Os resultados do relatório publicado nesta quarta-feira, no entanto, ficaram abaixo das projeções de analistas.

A BYD disse que o lucro líquido no primeiro semestre de 2024 foi de 13,63 bilhões de yuans, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O consenso da Visible Alpha apontava lucro de 15,35 bilhões de yuans. A receita da empresa chinesa aumentou 16%, registrando 301,13 bilhões de yuans, também aquém da expectativa da Visible Alpha, que previa 331,03 bilhões de yuans.

A BYD informou que a margem de lucro bruto aumentou de 18,3% para 20,0% e disse que acelerará a fabricação local de veículos, depois que a União Europeia impôs tarifas adicionais sobre veículos elétricos fabricados na China neste mês. Fonte: Dow Jones Newswires