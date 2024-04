BYD amplia lucro no 1º trimestre para US$ 630,7 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/04/2024 - 10:11 Para compartilhar:

A BYD registrou lucro maior no primeiro trimestre de 2024, à medida que o aumento nas vendas de seus populares veículos elétricos ajudou a compensar os efeitos da intensificação da guerra de preços na China. O lucro líquido da montadora aumentou 11% em relação a igual período do ano passado, para 4,57 bilhões de yuans (US$ 630,7 milhões) no primeiro trimestre, informou a empresa nesta segunda-feira.

Analistas, no entanto, esperavam lucro um pouco maior, de 4,753 bilhões de yuans (US$ 657 milhões).

A receita aumentou 4% na mesma comparação, para 124,94 bilhões de yuans, apesar dos cortes de preços ao longo do trimestre por parte das montadoras, incluindo a BYD e a concorrente americana Tesla, em meio à desaceleração da demanda.

As vendas de veículos elétricos e híbridos da BYD avançaram 13%, para 626.263 unidades no trimestre.

A BYD, que ultrapassou a Tesla como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo no último trimestre do ano passado, também registrou um aumento de 70% nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, para 10,61 bilhões de yuans, devido em parte a um ajuste na remuneração dos funcionários. Fonte: Dow Jones Newswires.