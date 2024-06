BV cresce 15% no financiamento de veículos usados leves e mantém liderança do mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 16:19 Para compartilhar:

O banco BV manteve a liderança no financiamento à compra de veículos usados leves nos primeiros meses deste ano. A carteira do banco no segmento teve alta de 15% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A instituição é líder de mercado no segmento há 11 anos seguidos.

O financiamento a outros veículos, como motos, pesados e novos, teve alta de 21,9% no mesmo período. As concessões de crédito para o financiamento de veículos aumentaram 25,6% em termos anuais, com o segundo maior volume da história do BV, e em demais veículos a alta foi de 22,6%.

O mercado tem observado crescimento no financiamento a veículos graças à queda das taxas de juros. Essas carteiras em geral têm taxas pré-fixadas, e os bancos atribuem os preços de acordo com os juros da economia, que influenciam os custos de captação.

“No ecossistema auto, oferecemos financiamento de veículos através de nossa robusta força comercial e rede de distribuição com presença em todo país, além dos canais digitais”, diz em nota o responsável pela unidade de Negócios Auto e Auto Finance do BV, Jamil Ganan.

Ele afirma que outra parte da estratégia do banco neste mercado é no empréstimo com garantia de veículo, em que o cliente obtém um empréstimo para usar os recursos livremente, e dá o automóvel como garantia, obtendo juros mais baixos. No primeiro trimestre deste ano, a carteira teve alta de 46% no banco.