BV começa a usar Open Finance para customizar condições de financiamento de veículos

O banco BV começou a usar o Open Finance, o sistema de compartilhamento de informações financeiras entre instituições, para a simulação do financiamento de veículos. De acordo com o banco, o uso servirá para levar benefícios aos clientes que compartilham seus históricos financeiros, ou seja, para customizar as condições de financiamento.

De acordo com o BV, pode haver benefícios como descontos na parcela de entrada exigida para o financiamento, por exemplo. “Com o aumento do conhecimento dos clientes sobre o tema e, consequentemente, mais engajamento no compartilhamento dos dados, conseguimos avaliar de forma mais precisa o risco de crédito para oferecer condições mais vantajosas para empréstimos, financiamentos e outros produtos financeiros”, diz em nota o gerente executivo de Open Finance do BV, Fabricio Violin.

Segundo o banco, o uso dos dados do Open Finance para personalizar condições de financiamento de automóveis é inédita entre os bancos do País. Um dos objetivos do Banco Central ao desenvolver o sistema e tornar obrigatória a adesão dos bancos foi o de ampliar a concorrência no setor para reduzir preços.

O BV é líder no financiamento de veículos usados no País. “Com o Open Finance, o BV reforça a sua presença na jornada do cliente desde a pesquisa para a compra do automóvel até a organização e curadoria dos dados para a concessão de crédito”, afirma Jamil Ganan, superintendente de veículos do banco.

