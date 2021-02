Buttigieg se torna o primeiro membro abertamente gay de um gabinete dos EUA

O indicado do presidente americano Joe Biden para comandar o Departamento do Transporte foi confirmado pelo Senado nesta terça-feira (2). Assim, Pete Buttigieg se tornou o primeiro integrante assumidamente gay de um gabinete da Casa Branca.

Buttigieg, uma estrela em ascensão nas primárias presidenciais democratas de 2020, antes de desistir da disputa e apoiar Biden, recebeu um forte apoio bipartidário por 86 votos a 13.

O ex-prefeito de South Bend, no estado de Indiana, e veterano da Marinha dos Estados Unidos, que serviu no Afeganistão como oficial de inteligência militar, passa a liderar essa agência federal em expansão com apenas 39 anos de idade.

“Ele está empenhado em trabalhar com representantes de todo o espectro político para melhorar o transporte rodoviário e ferroviário e muito mais, em comunidades rurais, centros urbanos e outros lugares”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, antes da votação.

Biden sinalizou sua intenção de lançar um amplo pacote de infraestrutura e Buttigieg, que como Biden concorreu como um democrata moderado, pode ser fundamental para ganhar o apoio de ambos os partidos.

O novo secretário de Transporte faz parte do que Biden descreveu como o gabinete mais diverso da história dos EUA.

A votação de confirmação de Alejandro Mayorkas como secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS) está marcada para o final desta terça-feira.

Mayorkas, um advogado nascido em Cuba em 1959 que chegou aos Estados Unidos muito jovem com sua família, seria o primeiro latino e o primeiro imigrante a chefiar o DHS.

Veja também