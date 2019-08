‘Buteco do Gusttavo Lima’ em Recife recebe enxurrada de críticas

Tinha tudo para ser mais grande evento apresentado por Gusttavo Lima, que vem rodando o Brasil reunindo multidões em seu Buteco do GL. Mas, a edição de Recife – que diga-se de passagem foi lotada ao extremo – recebeu enxurrada de críticas de fãs do sertanejo, principalmente no perfil do artista no Instagram. O evento que teve ainda como atrações secundárias Matheus e Kauan e Avine Vinny, foi criticado pela estrutura.

Segundo os internautas que compraram ingressos da área open bar, não se conseguia pegar bebida sem esperar menos de 1 hora na fila do bar. Outro ponto questionado foi o de banheiros. Internautas reclamaram que eram poucos para atender a quantidade de público. Teve quem ainda reclamou do Som. “Não entregue seu nome a produtores incompetentes”, disse uma seguidora de Gusttavo na rede social. O evento teve produção de três empresas pernambucanas: Supernova, Alx e Pozitiva. Além da supervisão da Balada Music (empresa de Gusttavo Lima) e da Audiomix (escritório que gerencia a carreira de Gusttavo Lima).

Veja fotos: