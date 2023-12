Butão abre mercado para exportações brasileiras de carne de aves

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 15:00 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – O Butão anunciou ao governo federal nesta sexta-feira, 29, a abertura do mercado do país para exportações brasileiras de carne de aves. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil exportou aproximadamente US$ 3,09 milhões para o Butão, um montante quase duas vezes superior ao total exportado durante o ano de 2022, disse o Ministério da Agricultura e Pecuária, em nota. A carne foi o principal item enviado ao país.

“Com essa notícia, 2023 se encerra com 78 novos mercados em 39 países, superando significativamente os números dos últimos quatro anos: em 2019 foram 35 novos mercados em 22 países, em 2020 foram 74 em 24 países, em 2021 foram 77 em 33 países, e em 2022 foram 53 em 26 países”, afirmou o ministério.

“Entre os principais mercados alcançados no ano, destacam-se a comercialização para as carnes bovina e suína brasileiras para o México e República Dominicana, respectivamente. Além do algodão brasileiro, no Egito, e frutos de mamão papaia que agora podem ser apreciados também no Chile”, destacou a nota do governo.

