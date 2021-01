Butantan diz que produção da Coronavac está parada por falta de insumos

O Instituto Butantan disse que parou a produção de novas doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19, desde o último domingo (17) por causa da falta de insumos da China. As informações são do UOL.

O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse está prevista a chegada de 5.400 litros no fim do mês e mais 5.600 litros até o dia 10 de fevereiro. “Essa matéria-prima está pronta e aguardando trâmite burocrático”, afirmou.

O Instituto disse que esta quantidade de insumos vai permitir a produção de até 11 milhões de novas doses da Coronavac. Até o momento foram distribuídas 6 milhões de doses da vacina e outras 4,8 milhões já estão prontas e aguardam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

